Während die Renditen der Anleihemärkte auf dem erreichten Niveau derzeit an Dynamik verlieren und der Kampf um den weiteren Verlauf des Trends erst entschieden werden muss, stehen die Notenbanken noch am Anfang ihrer Zinserhöhungen. Vor allem die amerikanische Fed dürfte dabei nach dem Versprechen mehrerer deutlicher Zinserhöhungen angesichts der nun schwächeren Konjunkturdaten nicht auf einmal wieder zögerlich werden. Die EZB wird zwar in Kürze erst mit einem kleinen Zinsschritt beginnen; die aktuelle Schwäche des Euro jedoch könnte sie motivieren, bei ihren nächsten Schritten mutiger zu sein.