Riedls Dax-Radar Solide Dauerläufer und Wackelkandidaten mit Nachholbedarf

Allianz ist ebenfalls durch Corona betroffen, etwa über Ausfallversicherungen. Auch wenn niedrige Zinsen das Kapitalanlageergebnis belasten, dürfte die Allianz insgesamt genug verdienen, weiterhin eine gute Dividende zu zahlen. Kurzfristig ist die Aktie bei Kursen um 200 Euro erst einmal gedeckelt, spätestens bei 170 bis 180 Euro sollten Anleger aber wieder zugreifen.



Die Deutsche Telekom kommt durch die Sprint-Übernahme auf dem wichtigen US-Markt voran. In Europa sind die Investitionen in die neue, schnelle 5G-Technologie zwar kostspielig, dafür ist die Telekom aber im Herzen eines Wachstumsmarkts. Börsengänge der Ableger T-Systems oder der Funkturmsparte könnten etliche Milliarden in die Kasse bringen. Zum Nachfassen sollten sich eventuelle Rückschläge der Aktie in den Bereich 13 bis 14 Euro eignen.