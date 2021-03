Fazit für die Börsen: Dank seiner zyklischen Aktien hat der Dax den Anstieg auf das Rekordhoch von bisher 14.800 Punkten geschafft. Diese Rally ist zum einen eine Vorwegnahme der weiter anziehenden Konjunktur; zum anderen könnte es auch ein Zeichen dafür sein, dass die zuletzt heftige Inflationsangst an der Börse an Schrecken verliert. Von Öl über Kupfer bis Weizen haben die Notierungen an den internationalen Rohstoffmärkten nach langer Hausse ein hohes Niveau erreicht, auf dem Korrekturen oder Konsolidierungen wahrscheinlicher werden. Dies sollte in den nächsten Wochen Druck von den Anleihemärkten nehmen. Zudem könnten politische Spannungen dazu beitragen, dass die Anleihen führender Industriestaaten wieder als sicherer Hafen eingeschätzt werden; auch das würde den Zinsanstieg erst einmal begrenzen. Der Dax sollte in diesem Umfeld seine Aufwärtstendenz behaupten. Dass er dabei sogar Spielraum bis auf 14.100 Punkte hinab hat, ohne den großen Trend zu verletzen, ist ein guter Puffer für die nächsten Wochen.



