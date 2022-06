Zweites Risiko: Die Inflationsspirale. Die Preissteigerungen in Europa und den USA haben mittlerweile den Bereich um acht Prozent erreicht. Das sind die höchsten Inflationsraten seit dem Ölschock von 1973, zum Teil sogar seit dem Zweiten Weltkrieg. Natürlich ist es möglich, dass sich die Preissteigerungsraten mittelfristig aus Gründen des Basiseffekts etwas abschwächen. Doch noch vorher könnte es zu einem anderen Effekt kommen: Aufgrund der enorm gestiegenen Kosten für Energie, Rohstoffe und Material geraten immer mehr Unternehmen in ein Margendilemma, das sie ihrerseits über höhere Preise ausgleichen müssen. Dieser Prozess hat in den vergangenen Wochen begonnen und er dürfte noch mehrere Monate anhalten.

