Blaupause für die weitere Entwicklung könnte der Abschwung Anfang 2018 werden, der mit einer ähnlichen Abwärtsdynamik begann wie der aktuelle Rückschlag. Von Februar bis März 2018 verlor der Dax in 45 Tagen 1900 Punkte. Übertragen auf die aktuelle Situation ergäbe das bis in den September hinein einen Dax-Rückgang bis in den Bereich um 11.000 Punkte. Im Dow Jones könnte mindestens noch einmal die 200-Tage-Linie um 25.600 Punkte getestet werden, wenn nicht sogar das Frühjahrstief im weiten Bereich um 25.000 Punkte.