Wie hoch Aktien der Gesundheitsindustrie an der Börse bewertet werden können, zeigt sich am Labordienstleister Qiagen. Jeder Dollar Jahresumsatz (Qiagen bilanziert in amerikanischer Währung) wird derzeit mit mehr als dem Fünffachen bewertet; die Gewinnbewertung erreicht fast das Dreißigfache. Käme Fresenius auf solche Kennzahlen, ergäbe dies einen Börsenwert im dreistelligen Milliardenbereich.