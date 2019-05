Die insgesamt stabile Entwicklung wichtiger Einzelaktien trägt wesentlich zur robusten Gesamtverfassung des Dax bei. Das ist umso bemerkenswerter, da der Deutsche Aktienmarkt mittlerweile vier Monate Kletterpartie und fast 20 Prozent Kursgewinn hinter sich hat. Die wirtschaftlichen Rahmendaten waren dabei in den vergangenen Monaten verhalten bis schwächer, die Stimmung unter Analysten und Anlagern überwiegend skeptisch.



Fazit: Mittlerweile behauptet sich der Dax wieder deutlich über dem Niveau von 12.000 Punkten. Den Kurseinbruch von Ende 2018 hat er damit vollständig ausgeglichen. Zugleich hätte er wegen der zuletzt erreichten Kursgewinne kurzfristig reichlich Spielraum für Korrekturen, ohne den neuen, positiven Trend gleich wieder zu verletzen. Optimal wäre es, wenn er in den nächsten Wochen bei möglichen Korrekturen über dem Niveau von 12.000 Punkten bliebe. Die aktuell stabile Verfassung spricht dafür, dass dem Dax dieser Kraftakt gelingt. Die nächsten Kursziele liegen dann in der Spanne 12.500 bis 12.800 Punkte.