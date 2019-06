Riedls Dax-Radar: Starke Aktien in wackligem Börsenumfeld

Beispiel Bayer. Das Unternehmen werde erst dann an der Börse wieder reüssieren, wenn es zu einer Lösung für das Monsanto-Problem kommt – das war bisher an dieser Stelle der Tenor. Genau darauf setzt Hedgefonds-Guru Paul Singer, der nun bei Bayer eingestiegen ist. Dass er mit einem Anteil von rund zwei Prozent nur ein kleines Aktienpaket hat, das für Finanzinvestoren (Versicherungen, Fonds, Pensionskassen) völlig normal ist und an der Börse tausendfach vorkommt, spielt keine Rolle.