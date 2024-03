Nach zehn Zinserhöhungen in Folge seit Sommer 2022 hält die EZB immer noch still. Die Kerninflation, bei der Energie- und Nahrungsmittelpreise nicht mitgerechnet werden, lag im Februar bei 3,1 Prozent. Im vergangenen Jahr wurden hier Spitzenwerte von fast sechs Prozent erreicht. So gesehen war die Inflationsbekämpfung der vergangenen Monate durchaus ein Erfolg.



Und die EZB gibt sich denn auch zuversichtlich, früher oder später den Hebel der Geldpolitik umzulegen. Allerdings will sie eines vermeiden: Dass sie zu früh lockert und die Inflation dann noch einmal auflebt, wie das in den Siebzigerjahren der Fall war.