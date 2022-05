Seit Januar sind Siemens-Aktien mit dem Dax auf dem Weg nach unten, sollten sich nun aber wieder stabilisieren. Wegen des Ukrainekriegs zieht sich Siemens nun nach 170 Jahren komplett aus Russland zurück. Das macht sich in den aktuellen Zahlen bemerkbar, der Nettogewinn im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres (bis September 2022) halbiert sich auf 1,2 Milliarden Euro. Besonders in der Automatisierung bekommt Siemens Lieferengpässe bei elektronischen Bauteilen zu spüren. Eine Dauerbaustelle bleibt Ableger Siemens Energy. Probleme in Spanien und Ausfälle wegen des Ukrainekriegs dürften in diesem Jahr hier netto wieder zu Verlusten führen.



Lesen Sie auch: Ein Investmentexperte über jüngste Kursverluste und die Aussichten für Tesla, Netflix, Biontech, Lilium, Facebook: „Eine Gelegenheit, die sich alle zehn Jahre bietet.“



Für den Gesamtkonzern Siemens sind die Aussichten für die nächsten Monate keineswegs trübe. Der Umsatz konnte schon bisher im abgelaufenen Quartal um 16 Prozent auf 17 Milliarden Euro zulegen. Die Neuaufträge nahmen um ein Drittel zu auf 21 Milliarden Euro. Das gesamte Auftragspolster erreicht mit 94 Milliarden Euro einen Rekordwert. Ein Anstieg des Nettogewinns um etwa ein Zehntel auf rund sieben Milliarden Euro sollte in der laufenden Geschäftsperiode damit möglich sein. Die 13-fache Gewinnbewertung, die sich dabei für dieses Jahr ergibt, ist für einen techniknahen Industriekonzern durchaus günstig. Sie sollte dazu beitragen, dass Siemens-Aktien in der Spanne zwischen 100 bis 120 Euro wieder Tritt fassen und langfristig die alten Höhen um 155 Euro ansteuern.