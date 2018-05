Ähnlich, aber nicht ganz so stark, ist die Entwicklung bei Daimler. Um die 75 Euro könnten in einer Markterholung noch möglich drin sein. Die Aktie ist günstig und bietet eine gute Rendite. Durch das Nutzfahrzeuggeschäft reagiert sie allerdings vergleichsweise empfindlich auf Konjunkturrückschläge.



Covestro hat nach seiner Aufnahme in den Dax eine Korrekturbewegung vollzogen. Zudem befürchten Analysten, dass Konkurrenten mit ihrer Produktion aufholen könnten. Bei so viel Pessimismus ist die Aktie mittlerweile einer der günstigsten Blue Chips weltweit geworden.