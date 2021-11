Eine endgültige Entspannung an den Rohstoffmärkten dürfte dies kaum sein. Doch die Entwicklung zeigt, dass vor allem in großen Preistrends die Schwankungen weitläufig ausfallen können. Gerade weil die Aufwärtsbewegung an den Rohstoffmärkten seit dem Coronatief so dynamisch verlaufen ist und sogar in breiten Durchschnittskurven wie dem HWWI-Index zu einer Verdreifachung führte, könnte eine allgemeine Korrektur mehrere Monate umfassen, ohne an der langfristigen Aufwärtstendenz etwas zu ändern. Schon eine solche vorübergehende Entspannung aber könnte dazu beitragen, dass die Inflationsraten in den nächsten Wochen an Aufwärtsdynamik verlieren. Vor allem im Dollarraum, in dessen Währung Rohstoffe überwiegend gehandelt werden.