Die Herausforderung für die führenden Akteure wie Yellen und Powell (und sicherlich auch Präsident Joe Biden im Hintergrund) besteht darin, dass sie dies so feinfühlig und marktschonend wie möglich umsetzen und darstellen. Yellen als ehemalige Fed-Chefin hat schon einmal bewiesen, dass sie eine Zinswende hinbekommt, ohne die Grundtendenz der Aktien- und Anleihemärkte zu kippen.



Auch Powell dürfte in den nächsten Wochen und Monaten vermehrt Äußerungen einstreuen, in denen von möglichen Zinserhöhungen die Rede ist. Das wird, wenn er es behutsam macht, unter Investoren Schritt für Schritt zu einem Gewöhnungseffekt führen. Dass die Zinsen am langen Ende des Kapitalmarkts nach ihrem Tief Anfang August 2020 schon im zehnten Monat in einer Aufwärtsbewegung verlaufen, ist so gesehen sogar ein Vorteil: Immerhin ist das wichtigste Aktienbarometer weltweit, der Dow Jones, in der gleichen Zeit von 26.000 auf 34.000 Punkte gestiegen. Die Aktienmärkte haben sich also längst auf das Umfeld steigender Zinsen eingestellt. Sie honorieren dafür im Gegenzug zunehmend die Fortschritte der konjunkturellen Entwicklung und der Unternehmensergebnisse.