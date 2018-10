Die einst geplante Übernahme des amerikanischen Arzneimittelherstellers Akorn ist mittlerweile vor Gericht gelandet. Fresenius muss Akorn nicht übernehmen; ein Vorteil, weil sich die Deutschen getäuscht fühlen. Dagegen legt Akorn nun Berufung ein. Der juristische Streit geht in die nächste Runde.



Der Fall Akorn offenbart, wie problematisch mittlerweile Wachstum via Übernahmen im Gesundheits- und Pharmasektor geworden ist. Dazu stecken in der Fresenius-Bilanz wegen der bisherigen Übernahmen ohnehin schon reichlich Firmenwerte. Das sind Risiken, wenn sich Übernahmen als nicht so lukrativ erweisen, wie gedacht. Die jüngste Enttäuschung bei Fresenius Medical Care fiel so heftig aus, weil sie zeigt, dass nun auch das operative Geschäft an Grenzen stößt.