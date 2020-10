Erstaunlich wenig Spuren an den Börsen hinterlässt die bevorstehende US-Präsidentschaftswahl. In den Umfragen liegt derzeit Joe Biden vorne. Die zuletzt gute Entwicklung von Aktien aus der Branche erneuerbare Energien, die von einem Wahlsieg der Demokraten profitieren würden, und der wieder schwächere Dollar legen dies ebenfalls nahe. Allerdings hat gerade der überraschende Sieg von Donald Trump vor vier Jahren gezeigt, wie unsicher solche Prognosen sein können. Die Positionierung an der Börse dürfte deshalb erst dann einsetzen, wenn feststeht, wer nächster Präsident wird und welche Machtpositionen dazu Demokraten und Republikaner jeweils erreichen.



Fazit für den Aktienmarkt: Bisher hat der Dax den wichtigen Kursbereich zwischen 12.200 und 12.500 Punkten verteidigt. Dazu beigetragen haben vor allem die konjunkturellen Schwergewichte Daimler, Siemens und BMW. Bei den High-Tech-Favoriten Infineon und SAP läuft eine kurzfristige Korrektur nach den zuvor erreichten Kursgewinnen; die Konsumchemiker Henkel und Beiersdorf profitieren von der lebhaften Nachfrage nach Pflege- und Reinigungsmitteln, bei der Deutschen Post nimmt die starke Kursentwicklung ein gutes Weihnachtsgeschäft vorweg, Vonovia und Deutsche Wohnen behaupten sich wegen ungebrochenem Bedarf an Wohnraum (zunehmend auch fürs Home-Office) auf hohem Niveau. Selbst die Deutsche Bank hat sich nach einem kurzen Absacker unter sieben Euro wieder gefangen und zählt nun schon seit fünf Monaten zu den stabilen Werten hierzulande. Der jahrelange Kampf um die große Bodenbildung des Kurses (zwischen fünf und zehn Euro) geht in eine neue, hoffnungsvolle Phase.