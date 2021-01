Die jüngsten Rücksetzer im Dax könnten sich kurzfristig in den Bereich bis 13.500 ausdehnen, mittelfristig wäre sogar ein Rückgang in die Zone um 13.000 möglich. Am großen Aufwärtstrend sollte das nichts ändern. Im Gegenteil: Da um 13.000 zahlreiche, wichtige Marktmarkierungen verlaufen (und in einigen Wochen aller Voraussicht nach auch die 200-Tagelinie) dürften nach einer eventuellen Marktkorrektur spätestens in diesem Bereich die Käufer wiederkommen.



