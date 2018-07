Wenn die Quartalssaison einigermaßen gut ausfällt, wird sie die Aktienmärkte stabilisieren. Derzeit sieht es so aus, dass an der Spitze der Aufwärtsentwicklung dann wieder die Aktien stehen, die schon bisher den Trend getragen haben: die Technologiewerte. Kein Aktienmarkt ist derzeit so robust wie die Technologiebörse Nasdaq. Mit neuen Höchstkursen demonstrieren die amerikanischen Hightechs ihre Klasse.



Im Dax dürfte das auf die Technologiewerte SAP und Infineon abfärben. SAP hat seinen zuletzt eroberten Top-Bereich um 100 Euro verteidigt. Mittelfristig könnte das die Basis für einen Anstieg in Richtung 120 Euro werden. Infineon dürfte bei seiner Stabilisierung etwas länger brauchen, sollte sich aber über der wichtigen Untergrenze bei 20 bis 21 Euro halten und von da aus den großen Aufwärtstrend fortsetzen.