Riedls Dax-Radar Aktienmärkte auf der Kippe

Fazit für den Dax: Anziehende Zinsen, anhaltende Inflation, die geldpolitische Wende und die Korrektur der Technologiewerte verunsichern die Märkte. Dow Jones und Dax, die wesentlich von klassischen Branchen gestützt werden, halten sich dabei besser als Nasdaq und TecDax. Dennoch besteht auch im Dax das Risiko, dass die 200-Tagelinie um 15.600 Punkten oder sogar die entscheidende Unterstützungszone zwischen 15.000 bis 14.800 Punkten angelaufen wird . Je weiter sich der Dax oberhalb dieser Kursmarken stabilisieren kann, desto besser sind die Aussichten für den späteren Jahresverlauf. Geht es nach den langjährigen, typischen Kursmustern, so kann das Zeitfenster für diese Zitterpartie bis in den März hinein andauern. Dabei mit einem guten Teil Liquidität beweglich zu bleiben, dürfte anlagestrategisch ein wichtiger Vorteil sein.



Mehr zum Thema: Wegen hoher Inflationsraten dürften die Notenbanken ihre lockere Geldpolitik bald beenden – zuerst in den USA. Die Börse spielt die Zinswende schon mal durch. So machen Anleger Ihr Aktiendepot fit für steigende Zinsen.