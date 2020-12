Deutsche Wohnen entwickelte sich in den vergangenen Monaten nicht mehr ganz so dynamisch, da der Immobilienkonzern fast drei Viertel seiner Wohnungen in Berlin hat. Das ist eine Chance, weil Berlin ein Wachstumsmarkt ist – aber auch in Risiko, weil die Stadt stark reguliert wird. Mit Spannung wird das Urteil des Verfassungsgerichts in Karlsruhe erwartet, ob der Mietendeckel in Berlin bestehen bleibt. Für den jüngsten Trend der Aktie wäre es vorteilhaft, dass die Kurse in der aktuellen Korrektur nicht unter 40 Euro rutschen.