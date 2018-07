Riedls Dax-Radar: Trendsetter und Turnarounds – der Dax steckt voller Favoriten

Die jüngsten Hoffnungssignale haben den Dax zunächst bis fast 12.800 Punkte gebracht. Grund sind Quartalszahlen, Indikationen und Meldungen von Unternehmen, die bisher nicht schlecht ausfallen. SAP wächst kräftig im Cloud-Geschäft; Umsatz, Marge und Gewinn ziehen an. Dass die Aktie daraufhin trotzdem verliert, ist kein Drama, sondern sell on good news. Bei 105 Euro hat SAP zweimal ein kleines Hoch gebildet. Gut möglich, dass die Aktie, nachdem die Erwartungen erfüllt worden sind, erst einmal in eine Konsolidierung übergeht, etwa bis in den Bereich um 95 Euro.