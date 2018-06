Riedls Dax-Radar: Trump sorgt für Crash-Gefahr am Aktienmarkt

Der Handelsstreit der USA gegen den Rest der Welt könnte zum Auslöser einer Baisse, wenn nicht sogar zu einem Crash an den Aktienmärkten werden. Ein intensiver internationaler Handel, letztlich das, was unter dem Stichwort Globalisierung die Weltwirtschaft seit Jahrzehnten vorangebracht hat, ist durch die sprunghafte Politik des amerikanischen Präsidenten erschüttert. Das trifft nicht nur die Handelspartner Europa und China, es trifft auch die USA selbst – wie sich das derzeit etwa am ur-amerikanischen Unternehmen Harley-Davidson zeigt, das nun in Eigeninitiative Trumps Politik umgehen will.