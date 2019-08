Für die Arbeit der Notenbank ist das eine Hypothek. Die Wirkung geldpolitischer Maßnahmen auf die Wirtschaft ist indirekt und zeigt sich in den realen Zahlen in der Regel erst mit einer Verzögerung von etlichen Monaten. Durch Trump wird diese Wirkung noch untergraben.



Für die Märkte ist das desaströs. Mehr als bei den Aktien zeigt sich das auf den Rohstoffmärkten. Der Ölpreis hat in den vergangenen Tagen einen der stärksten Rückschläge seit Jahren hinnehmen müssen. Obwohl die politische Situation um das große Förderland Iran angespannt ist, steht der Ölmarkt derzeit unter enormen Druck. Kurzfristig können die Notierungen für ein Fass Brent bis auf 60 Dollar abdriften. Wenn sie da nicht halten, was durchaus möglich ist, wäre die nächste Station das Tief vom Dezember, also Preise zwischen 50 und 55 Dollar. Auch der Kupferpreis wackelt und hat Mühe, das wichtige Niveau von 5800 Dollar je Tonne zu verteidigen.