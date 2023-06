Und auch wenn die Frage der amerikanischen Schuldenobergrenze dieses Mal ziemlich knapp und kritisch gewesen ist (was sich besonders an hohen Ausfallprämien für US-Staatsanleihen zeigte), war es letztlich wieder vor allem ein Kräftemessen auf politischer Bühne. Stellt man den Kursverlauf des amerikanischen Aktienbarometers Dow Jones dagegen, so kam es hier zu einer völlig unspektakulären Entwicklung: von Mitte März bis Mitte April hat der Aktienmarkt gerade einmal die Hälfte seiner erreichten Gewinne wieder abgegeben; eine typische Aktienmarktkorrektur, in der sich der Schuldenstreit nur als Episode erweist.