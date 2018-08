Fazit zum Aktienmarkt: Der Dax hat in der Kurserholung von Ende Juni bis Anfang August weder die 200-Tage-Linie noch den seit Jahresanfang bestehenden Abwärtstrend überwunden. Beides sind Schwächesignale. Zudem läuft dem Dax seit einigen Tagen die Zeit davon, da mittelfristige Bewegungen in der Regel oft nur vier bis acht Wochen dauern (zuletzt etwa der Aufschwung von September bis November 2017 oder der Abschwung Januar bis März 2018). So gesehen wäre ab etwa Mitte August eine neue Abwärtsbewegung nicht überraschend.