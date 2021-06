Wer dennoch über die Aussichten des Dax beunruhigt ist, sollte einen Blick auf die jüngste Entwicklung der für die weltweiten Börsen wichtigsten Aktien werfen: Microsoft, Google Alphabet, Facebook und Nvidia stoßen seit kurzem wieder in neue Höhen vor. Selbst Apple und Amazon, bei denen es in den vergangenen Monaten zu längeren Korrekturen gekommen ist, rücken wieder in vielversprechende Startpositionen. Wenn die besten Börsenunternehmen der Welt so sichtbar nach oben ziehen, wird der Dax nicht einfach nach unten wegrutschen – ein solches Eigenleben hatte er noch nie seit seiner Einführung 1987/88.



