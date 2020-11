Bei der Vorwegnahme wichtiger Ereignisse ist die Börse meist ein erstaunlich treffsicherer Indikator. Mit der robusten Entwicklung, die Dow Jones, S&P und Nasdaq in den vergangenen Tagen genommen haben, setzt die Börse ziemlich eindeutig auf einen Sieg Joe Bidens bei den amerikanischen Präsidentschaftswahlen. Dollar und Gold laufen entsprechend: Sieht es für Biden gut aus, ziehen Aktien und Gold kurzfristig an, der Dollar gibt nach. Kommen Zweifel am Sieg des Demokraten auf, gehen Aktien und Edelmetalle in die Knie, der Dollar erholt sich.