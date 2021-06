Doch gerade die starke Nachfrage nach Henkel-Produkten, nach Reinigungsmitteln genauso wie nach Klebstoffen, dürfte in Verbindung mit der führenden Marktposition des Unternehmens in den nächsten Monaten zu einer neuen Entwicklung führen: Um die steigenden Rohstoffkosten abzufangen, dürfte Henkel dies Schritt für Schritt auf die Verkaufspreise überwälzen. Und dann werden die Mengen nicht wie bisher 3,5mal so stark steigen wie die Preise, sondern vielleicht nur noch zweimal so stark – oder mittelfristig sogar in gleichem Verhältnis.