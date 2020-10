Das zeigte sich schon bei den Corona-Rückschlägen im Februar und März. Während die westlichen Börsen ins Bodenlose stürzten, hielten sich die Verluste an den chinesischen Aktienmärkten in Grenzen. Darin spiegelte sich die Tatsache wider, dass China zu diesem Zeitpunkt in der Entwicklung der Pandemie schon wesentlich weiter war als die westlichen Länder. Die relative Stabilität und die schnelle Erholung der chinesischen Aktien war so gesehen in Hinweis darauf, dass auch die westlichen Börsen wieder auf die Beine kommen sollten - was dann auch der Fall war.