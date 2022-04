Angesichts realer Inflationsraten von sieben Prozent und mehr sind damit in den nächsten Monaten mehrere Zinserhöhungen von jeweils 0,5 Prozentpunkten möglich. An der Ernsthaftigkeit, dies durchzuziehen, sollten Anleger lieber nicht zweifeln. Am US-Anleihemarkt sind die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen zuletzt knapp bis an die Marke von 3,00 Prozent gekommen. Der in Zinsfragen sensible Bondmarkt nimmt die Fed sehr ernst. Und selbst in der bisher zögerlich vorgehenden EZB mehren sich die Stimmen, die für eine konsequentere Zinspolitik sprechen.