In Deutschland ist die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen nun zum ersten Mal seit Frühjahr 2019 wieder knapp an den positiven Bereich herangekommen. Am Freitag (21. Mai) vormittags liegt sie bei minus 0,1 Prozent. Auch in Europa signalisieren die Anleihemärkte eine deutliche Erholung der Konjunktur. Die EU-Kommission rechnet in diesem Jahr mit einem kräftigen Wachstum von 4,2 Prozent, für 2022 erwartet sie 4,4 Prozent. Immer mehr bestätigt sich die Einschätzung, dass die in der Coronakrise eingeleiteten Konjunkturhilfen die Wirtschaft nicht nur aus dem Tief ziehen, sondern darüber hinaus einen neuen Boom einleiten.