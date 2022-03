Der Krieg in Russland geht, obwohl es zwischendurch immer wieder Verhandlungen gibt, mit unverminderter Härte weiter. Die amerikanische Notenbank verkündet die radikalste Straffung ihrer Geldpolitik seit Jahrzehnten. In Europa rechnet Notenbankchefin Christine Lagarde mit einer dauerhaft veränderten Inflationsdynamik und mit bis zu sieben Prozent Preissteigerung. Und der Kampf gegen die Pandemie, um die es im Zuge der Russlandnachrichten etwas ruhiger wurde, ist angesichts steigender Fallzahlen noch lange nicht gewonnen. Die Konjunkturerwartungen in Deutschland, die das Forschungsinstitut ZEW seit 1991 erhebt, brechen so stark ein wie nie zuvor.