Zu den wenigen Überfliegern gehören derzeit Vonovia-Aktien. Das Unternehmen profitiert vom ungebrochenen Boom am Wohnungsmarkt, von der Aussicht auf dauerhaft niedrige Zinsen, dicke Gewinne aus Vermietung und den immer stärkeren immobiliennahen Dienstleistungen. Zumindest bis zum bisherigen Hoch bei knapp 45 Euro dürfte die Aktie noch einmal steigen.



Fazit zum Dax: Die Aussicht auf eine US-Zinsentspannung und die Stabilisierung im Dow Jones sollte den Dax bis Jahresende vor einem größeren Absturz bewahren. Wenn der Dax in den nächsten Tagen noch einmal das Niveau um 11.200 Punkte erfolgreich testet, könnte er danach dann bis in den Bereich 11.700 oder 11.800 Punkte vordringen. Das wäre dann sogar eine kleine Jahresendrally mit einer deutlichen Entfernung vom Jahrestief, das bei 11.009 Punkten lag.