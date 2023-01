Mit dem Abgang von Industriegasekonzern Linde wird SAP wieder die wichtigste Einzelaktie im Dax. Allerdings, von ihrer einstmaligen Rolle als langjähriger Wachstumswert unter den Technologietiteln ist SAP weit entfernt. Geht es nach den jüngsten Schlagzeilen vom Abbau von 3000 Stellen, Restrukturierungsplänen und dem möglichen Verkauf der 2021 in den USA an die Börse gebrachten Tochter Qualtrics, so macht SAP eher den Eindruck einer großen Baustelle. Immerhin bescherte das den Walldorfern in den vergangenen Monaten einen Umsatzzuwachs – wenn auch unterm Strich 2022 ein Gewinnrückgang von zwei Dritteln stand.