Der deutliche Rückgang der Inflation schürt an den Börsen die Erwartung auf baldige Zinssenkungen durch die Notenbanken. Bestand bisher vor allem die Hoffnung, die führende amerikanische Fed könnte zunächst eine längere Pause im Straffungsprozess der Zinsen einlegen, scheint es jetzt ausgemachte Sache, dass die Geldhüter schon in wenigen Monaten den Hebel wieder umlegen. Nach wenigen Wochen strammer Rally an den Börsen ist an den Märkten die Euphorie zurückgekehrt.