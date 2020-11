Bemerkenswert dabei ist die unterschiedliche Tendenz. Während die Renditen in den USA seit August schrittweise zulegen, gehen sie in Deutschland eher zurück. Hinter dieser Divergenz dürfte nicht nur die Hoffnung auf eine stärkere Erholung der US-Wirtschaft stecken, vor allem unter einer neuen Regierung. Sie zeigt auch die wachsende Skepsis, mit der Investoren die Entwicklung in Europa generell betrachten. Spannend ist die Frage, ob der Dollar sich in diesem Umfeld wirklich so deutlich abschwächen wird, wie es viele Experten erwarten.