Wenn eine Börsenkurve in den vergangenen Wochen eine V-Erholung geschafft hat, dann der Nasdaq-100-Index. Erst verlor das Barometer der amerikanischen Technologieaktien in der Spitze 2725 Punkte. Dann machte es davon wieder 2491 Zähler gut, glich also 91 Prozent der Verluste aus. Auch wenn der Nasdaq-Index dafür die doppelte Zeit brauchte wie für den Absturz, lässt sich das als V-Erholung einstufen. Selbst der Technologieindex hierzulande, der TecDax, hat 80 Prozent der Coronaverluste ausgeglichen. Er kommt in die Nähe einer V-Erholung.