Hält sich der Zinsanstieg an den Bondmärkten in Grenzen, muss dies keineswegs die Entwicklung von Aktien und Wirtschaft abwürgen. So könnten etwa die Renditen für zehnjährige US-Anleihen von derzeit 4,15 Prozent noch in den Bereich um 4,50 Prozent vordringen; bei den zehnjährigen Bunds könnte es von 2,30 auf 2,60 Prozent nach oben gehen. Wenn beide möglichen Zielwerte ein gutes Stück unter den Höhen vom vergangenen Herbst lägen, dürfte dies zudem ein Zeichen für wieder moderatere Inflationsraten werden. Die Notenbanken, vor allem die amerikanische Fed, könnte dann im Laufe des Frühjahrs mit der angekündigten Zinsentspannung beginnen.