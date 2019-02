Zweiter Vorteil: Weil die Erholung des Dow Jones so dynamisch verlief und die Notierungen wieder weit nach oben kamen, haben die Aktienmärkte nun reichlich Korrekturspielraum, ohne die großen Trends zu verletzen. Selbst wenn der Dow Jones in den nächsten Wochen wieder etwas nachgibt, würde sich an der insgesamt stabilen Mittellage des Aktienmarktes nichts ändern. Im Dow Jones liegt die Bandbreite dafür etwa zwischen 24.500 bis 26.500 Punkten. Klassisches Zeitfenster wären vier bis acht Wochen, also bis ins Frühjahr hinein.