Die ersten Unternehmenszahlen, in denen der Coronacrash steckt, sind nun auf dem Tisch – und die sehen düster aus. Bei der US-Bank Morgan Stanley sinkt der Gewinn im ersten Quartal um ein Drittel, bei Goldman Sachs und Bank of America kommt es zu einer Halbierung, bei JP Morgan sind es minus 70 Prozent – und Wells Fargo macht fast überhaupt keinen Gewinn mehr.



Zwei große Belastungen gibt es derzeit im Zahlenwerk der Banken: enorme Rückstellungen für wacklige und faule Kredite – darin steckt die Erwartung einer schweren Pleitewelle. Und Abschreibungen für Wertminderungen von Assets, das ist die Folge der weltweiten Schrumpfungen in vielen Anlagebereichen.