Ob das schon für die große Wende reicht, ist vor allem im Dax fraglich. Denn trotz der erheblichen Risiken, mit denen die Börsen seit Monaten zu kämpfen haben, hat eines noch nicht stattgefunden: ein panikartiger Ausverkauf. Gut sichtbar ist das an der Entwicklung des Volatilitätsbarometers V-Dax, der die von professionellen Marktteilnehmern erwarteten Kursschwankungen zeigt. Seitdem der V-Dax in den Neunzigerjahren eingeführt wurde, hat er in allen großen Börsenkrisen extreme Ausschläge von 50 bis 90 Punkten erreicht. Im besonders schwachen Januar 2022 kam er immerhin kurz bis auf 44, seit März pendelt er im Bereich 20 bis 35. So gesehen steckt der Aktienmarkt zwar in einer angespannten, hochnervösen Phase, eine echte Aufgabestimmung aber besteht noch nicht. Und erst ein solcher abgrundtiefer Pessimismus hat bei allen großen Dax-Abstürzen der vergangen Jahrzehnte dazu geführt, dass der Markt bereinigt wurde - um dann wieder nachhaltig nach oben zu drehen.



