Erstens: Die Unsicherheit über Ausbreitung und Folgen der Viruskrankheit wird die Aktienmärkte in den nächsten Wochen in Atem halten. Dennoch besteht die Chance auf unerwartete und gute Nachrichten.



Als die ersten Meldungen über das Coronavirus aufkamen, haben die Börsen praktisch gar nicht reagiert. Jetzt gibt es kein Thema mehr, um das die Ängste der Anleger so kreisen wie um das gefährliche Virus. Der Grund für diese extreme Sichtweise liegt weniger in der Unter- oder Überschätzung, zu der Märkte gern neigen, sondern vielmehr darin, dass dieses Problem selbst noch ungelöst ist. Medizinisch gibt es weder einen Impfstoff noch ein auf das neue Virus zugeschnittenes Medikament. Bis ein solches Mittel neu entwickelt ist, kann es Jahre dauern. In China werden deshalb Medikamente erprobt, die eigentlich für andere schwere Infektionskrankheiten entwickelt wurden, etwa für Ebola oder Sars, und die schon eine gewisse Wirksamkeit gezeigt haben. Es ist also durchaus möglich, dass sich mit bestimmten Präparaten eine vorbeugende oder heilende Wirkung erzielen lässt. An den Märkten würde eine solche Meldung sicherlich zu einem Erholungsrally führen.