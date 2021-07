Die ab 2022 erwartete Konjunkturabschwächung wäre dazu die optimale, moderierende Ergänzung, weil es in diesem Szenario eben nicht zu einem Überschießen der Wachstumsraten mit entsprechenden Inflationsrisiken käme. So gesehen ist das Szenario des IWF sogar eine zweite Version des für die Börsen optimalen Goldilocks-Umfelds, das bisher aus nachhaltigem Wachstum, expansivem monetärem Anschub und vergleichsweise niedriger Inflation bestand. Es wäre wie im Märchen vom Goldlöckchen und den drei Bären: Am besten gibt es alles, was die Wirtschaft für einen Aufschwung braucht, in der richtigen Menge und wohltemperiert, so wie das Essen für Goldlöckchen.