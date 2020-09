Am Rätselraten über den heftigen Einbruch bei den Technologiefavoriten und der Frage, ob nun das Ende des großen Trends bevorstehe, hat sich nichts geändert. Kleinanleger mit ihren Derivaten für den Einbruch von billionenschweren Aktien verantwortlich zu machen, verkennt die Funktionsweise und Macht von Optionen. Der Einfluss von Derivaten auf Aktien ist nur indirekt, da die überwiegende Masse von Optionen, Futures und anderen Vehikeln dieser Art gegenseitig verrechnet werden, sich also neutralisieren und nicht zu effektiven Käufen oder Verkäufen in echten Wertpapieren führen. Eine echte Wirkung haben sie in der Regel erst dann, wenn es zu einer physischen Lieferung kommt – genau deshalb kommt es ja auch an den wichtigen Verfallsterminen von Termingeschäften an den Börsen oft zu hektischen Kursbewegungen.