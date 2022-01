Dass sich die erhöhte Nervosität heftig bei Einzelaktien niederschlagen kann, bekommt im Dax derzeit der wichtigste Technologiewert zu spüren, SAP. Die Vorlage der vorläufigen Zahlen zu 2021 vor zwei Wochen, bei denen das starke Cloudwachstum im Mittelpunkt stand, wurde an der Börse noch verhalten aufgenommen. Die Nachricht zur Übernahme des amerikanischen Fintech-Unternehmens Taulia, Spezialist für Zwischenfinanzierungen, führt mangels greifbarer Daten am Markt nun eher zu einer Verunsicherung. Und die Aussicht auf einen unerwartet geringeren Zufluss an freien Zahlungsmitteln schließlich schlägt völlig auf die Stimmung und drückt die Aktie unter die mittelfristige Tiefenzone um 113 Euro. Die gesamte Kursentwicklung der vergangenen zehn Monate lässt sich damit als obere Wendeformation interpretieren, der mittelfristig weitere Rückschläge folgen können.