Auch an den US-Börsen, die sich bisher vergleichsweise gut gehalten haben, kam es am Donnerstag zu schweren Verlusten. Oft treten an den US-Märkten am Ende einer schwachen Sitzung starke Käufer auf. Davon war dieses Mal nichts zu sehen. Dow Jones, Nasdaq und S&P sind bis in den wichtigen Bereich ihrer langfristigen Durchschnittslinien zurückgefallen. Wie im Dax bedeutet das: Auf diesem Niveau sollte es erst einmal zu einer Erholung kommen.