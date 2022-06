In China hat sich die Wirtschaft nach dem Absturz im April wieder stabilisiert. Im Mai legte die Industrieproduktion um 0,7 Prozent zu; im Juni dürfte sich der Aufwärtstrend dank staatlicher Hilfen sogar beschleunigt haben. Die Investitionen ziehen an. Der Einzelhandel ist zwar weiter schwach, hier macht sich vor allem die harsche Lockdownpolitik bemerkbar; mit 6,7 Prozent aber fiel der Umsatzrückgang im Mai weniger heftig aus als befürchtet. Wirtschaft und Börse in China zeigen Muster einer moderaten, aber aussichtsreichen Erholung. Krönendes Signal dafür wäre es, wenn der Schanghai Composite Index in den nächsten Wochen den Sprung über die wichtige Kurszone um 3400 Punkte schafft.