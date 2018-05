Das größte Risiko für Aktionäre der Deutschen Bank besteht darin, dass in dem Moment, in dem die Sanierung zu scheitern droht, der Staat zur Rettung einsteigen dürfte. Dass die Bundesregierung die Deutsche Bank pleitegehen ließe, ist mit Blick auf die wirtschaftlichen Folgen und das Beispiel der Commerzbank schlichtweg undenkbar. Auf der anderen Seite hat gerade der Fall der Coba gezeigt, dass dann letztlich freie Aktionäre über die Verwässerung ihrer Anteile die Zeche bezahlen. Die Angst davor ist ein wesentlicher Grund für die Schwäche der Deutschen-Bank-Aktie.



Die Deutsche Bank kündigt die Streichung von rund 10.000 Stellen an. Das zeigt, wie tief die Sanierung geht und dass sie um jeden Preis aus eigener Kraft erfolgen soll. Das wiederum ist ein Indiz dafür, dass der Turnaround in den nächsten Monaten langsam Form annehmen könnte, womöglich zu Kursen zwischen neun und 15 Euro.