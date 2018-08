Fazit für den Dax: Die Schwellenländerkrise ist ein Risiko, dürfte die große Tendenz an den Asset-Märkten aber nur vorübergehend bremsen. Bemerkenswert ist, wie schnell die Angst vor einer Türkei-Krise an der deutschen Börse verflogen ist. Die Geldpolitik der Fed, die mit Jerome Powell weniger restriktiv als unter seinen Vorgängen ablaufen dürfte, spricht für eine gute Grundversorgung mit Liquidität. Die wirtschaftliche Aufwärtstendenz in den Ankerregionen ist intakt, weder Überhitzungen noch Abgleiten in eine Rezession sind vorerst in Sicht. Die taktgebenden Indizes in den USA sind auf Rekordkurs (vor allem die Technologiewerte) oder fast genau am Top, wie der Dow Jones. Zentrale Aktien wie Apple, Amazon, Microsoft oder Cisco unterstützen die grundlegende Aufwärtstendenz. Andere Branchen, derzeit vor allem die Gesundheits- und Pharmawerte, ziehen nach.