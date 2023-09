Hochspannung derzeit bei Infineon. Als Profiteur der Elektromobilität und großer Zulieferer der Autobranche wird die Aktie seit einigen Wochen vom pessimistischen Branchensentiment mit nach unten gezogen. Zwischen 33 und 32 Euro hat sich eine kurzfristige Konsolidierung gebildet. Ob die Aktie von hier aus in den nächsten Wochen eine Erholung schafft, ist fraglich. Die Schwierigkeiten in der Hauptabnehmerbrache Automobile und dazu auch Ernüchterungen im Geschäft mit neuen Energien könnten im schlimmsten Fall zu einem Rückschlag bis in die Zone um 28 Euro führen.