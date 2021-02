Welche Power in einem solchen Börsengang stecken kann, zeigt die enorm hohe Bewertung, die Fiat-Tochter Ferrari an den Märkten mittlerweile erzielt. Selbst wenn Porsche-Aktien nicht gleich so schnell durchstarten wie die Rivalen aus Maranello, ergäbe sich für VW leicht ein ausgewiesener Börsenmehrwert im zweistelligen Milliardenbereich. Und wenn, wie das bisher angedacht ist, nur ein Viertel der Aktien an die Börse käme, hätte VW - und damit die Familien Porsche und Piëch, weiterhin das Steuer in der Hand.



VW-Aktien haben, getrieben durch die Elektro- und Porsche-Fantasie, nun den Widerstandsbereich um 150 Euro hinter sich gelassen. Mittelfristig sollten sie zumindest wieder bis zum alten Hoch um 190 Euro vordringen. Je weiter Volkswagen bei seiner Umwandlung in einen E-Auto-Konzern vorankommt, desto mehr wird sich der aktuell gigantische Bewertungsunterschied zum großen Rivalen Tesla verringern. Und selbst wenn Tesla-Aktien früher oder später einmal deutlich korrigieren, ergäbe das für VW langfristig noch immer einen erhebliches Potenzial.